مقتل 18 مسلحا بينهم قيادي رفيع من "الشباب" الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال . المزيد

قتل 18 مسلحا بينهم قيادي رفيع من الشباب الإرهابية، الأربعاء، في غارة جوية بعملية أمنية مشتركة بمنطقة "أمريري" التابعة لمدينة جلب في محافظة جوبا الوسطى.



جاء ذلك خلال عملية نوعية نفذتها قوات "دنب" الصومالية الخاصة بغطاء جوي أمريكي اليوم على مخبأ يتجمع فيه مليشيات وقيادات من الشباب الإرهابية جنوبي البلاد.

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وقال مسؤولون أمنيون صوماليون لإذاعة صوت الجيش "حكومية" إن "من بين القتلى مسؤول المالية لحركة الشباب في إقليم جوبا الوسطى ويدعى عبدالله علي آدم".

وأضاف المسؤولون أن 17 مسلحا آخرين سقطوا خلال العملية وذلك بعد تجمعهم في بناية قديمة كانت في السابق مصنعا للسكر بهدف الاختباء بها.

ويقوم الجيش الصومالي بعمليات عسكرية مكثقة ضد الإرهابيين في الآونة الأخيرة بدعم أفريقي ودولي متواصل.