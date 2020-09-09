التقاعد توضح طريقة وخطوات خدمة تغيير حالة مستفيد

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدَّدت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية وطريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.

وأوضحت التقاعد، عن أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد، أو القائم بالصرف مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وقالت مؤسسة التقاعد: إن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات ومتطلبات الخدمة:

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يجب على المستفيد أو القائم بالصرف للاستفادة من هذه الخدمة، اتباع الخطوات التالية:

– الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

– اضغط على زر تسجيل الدخول

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– اختر تسجيل الدخول للأفراد

– قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وانقر على زر دخول

– اختيار الطلبات من القائمة في يمين الشاشة.

إحصائيات مؤسسة التقاعد:

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد إحصاءاتها الشهرية لقياس تطور الخدمات الإلكترونية والعناية بالعملاء خلال شهر أغسطس 2020م.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها نفذت أكثر من 21 ألف معاملة إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من نصف مليون زائر.

وأوضحت المؤسسة أن هذا العدد المتنامي لزوار بوابة الخدمات الإلكترونية يعكس التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة ونجاحها في تحويل تعاملات العملاء إلى تعاملات إلكترونية بالكامل تيسيرًا عليهم وتحقيقًا لإستراتيجية “التقاعد” 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين والمستفيدين.

وأفادت أن عدد المسجلين الجدد خلال شهر أغسطس في البوابة بلغ أكثر من 9 آلاف مستخدم، فيما بلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونيًّا خلال الشهر ذاته أكثر من 86 ألف تعريف، كما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق “التقاعد” للأجهزة الذكية أكثر من 8 آلاف تحميل.

وفي سياق العناية بالعملاء استقبلت المؤسسة في المدة ذاتها أكثر من 34 ألف اتصال وردت لمركز الاتصال، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها للعناية بالعملاء في تويتر.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قامت بصرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس بمجموع يتجاوز 6.6 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.



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