لمستفيدي حساب المواطن .. شيكوا على حساباتكم الدفعة الـ34 أودعت

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، بدء صرف الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة الـ34، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، استمرار صرف الدعم للمستفيدين حتى نهاية اليوم الخميس.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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رابط تسجيل الدخول

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).





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