العرفج: جهود المملكة في مواجهة كورونا يجب أن تدرس

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عامل المعرفة، أحمد العرفج، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا، حيث قالت: إن المملكة من الدول التي أحسنت التصرف في الجائحة.

وقال العرفج في برنامج يا هلا بالعرفج على فضائية روتانا خليجية: إن المدرسة السعودية في مواجهة الجائحة أصبحت نموذجًا يدرس؛ حيث لم تسبقنا إلى قمنا به في هذه المواجهة سوى خمس أو ست دول من الدول الكبرى.

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ولفت العرفج إلى أن المرصد العالمي قال: إن المملكة هي الأولى عالميا في ريادة الأعمال، وهي شهادة يجب أن نعتز بها، خاصة أنها جاءت من منظمات دولية لها ثقلها.

وكشف عن أن المملكة أيضًا حلت في المركز الثالث عالميًّا فيما يخص الأمن السيبراني للشركات والأولى في التنافسية الرقمية على مستوى العالم.

وشدد العرفج على أن المملكة نجحت نجاحًا باهرًا في قيادة مجوعة دول العشرين، وهو ما يدعونا إلى أن نطالب بتمديد قيادة المملكة للمجموعة لعام مقبل.

وقال العرفج: إن سير العملية التعليمة في المملكة بهذا النجاح أصبح حديث الناس، خاصة وأن خمس دول من دول المجموعة يستخدمون الراديو في التواصل مع الطلاب فلأنهم ليس لديهم القدرة على استخدام المنصات الإلكترونية كما هو في المملكة.





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