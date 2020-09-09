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توقع هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق الخميس
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق غدًا الخميس.
وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع بإذن الله أمطار غزيرة الخميس 22/ 1/ 1442 للمرتفعات من جازان مرورًا بـ عسير الباحة الطائف، وكذلك بين مكة والطائف وبين الطائف والمدينة”.
وأضاف وليد سليمان الحقيل: “متوقع الأكثر غزارة لـ الطائف وشمالها ورياح هابطة متوقعة مع السحب”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًّا على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة.
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