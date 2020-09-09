شكرا لقرائتكم فيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-09 فيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له. Advertisements وقال الشيخ الخثلان، خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”: “الوالدان واجب طاعتهما، ولكن في المعروف”. وأضاف الشيخ الخثلان: “نهى الله عز وجل الولد عن طاعة والديه في معصية الله، الوالدان إذا أمرا أولادهما بمعصية الله فلا يطاعان”. وتابع: “لا تطلع أباك فيما أمرك به في معصية الله، ولكن صاحبه في الدنيا معروفًا، وأحسن إليه وبر به، لكن ما أمرك به من معصية لا تطعه فيه”.



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