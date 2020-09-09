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واشنطن تبرر قرار وقف منح التأشيرات لطلاب الصين: لمنع سرقة الأبحاث الحساسة
الذين لهم صلات بإستراتيجية الاندماج العسكري الصينية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء: إن واشنطن منعت منح تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين.
وأضاف تشاد وولف، في خطاب ألقاه في واشنطن، أن القرار يهدف لمنعهم من “سرقة الأبحاث الحساسة”.
وقال: “إننا نمنع تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الذين لهم صلات بإستراتيجية الاندماج العسكري الصينية لمنعهم من سرقة البحوث الحساسة والاستيلاء عليها”.
وكرر وولف الاتهامات الأمريكية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والتجسس الصناعي من قبل الصين، بما في ذلك محاولات سرقة أبحاث فيروس كورونا، واتهمها بإساءة استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأكاديميين الأمريكيين.
وفي وقت سابق، قال طلاب صينيون مسجلون في جامعات أمريكية: إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية في بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.
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