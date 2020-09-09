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الملك سلمان يبحث مع مستشارة ألمانيا الاتحادية جهود مواجهة آثار كورونا
ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، بدولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.
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