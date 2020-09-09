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بالفيديو.. برج خليفة يحتضن حفلًا للإعلان عن جنس مولود أنس وأصالة !
ليصل الخبر السعيد لكل مكان
متابعات الخليج 365 – الرياض
احتضن برج خليفة في دبي والذي يعد الأكبر في العالم حفلًا ضخمًا ومثيرًا للإعلان عن جنس مولود جديد لزوجين عربيين.
وقال البرج عبر حسابه بموقع تويتر: “أطول برج في العالم احتضن أكبر حفلٍ عالمي للإعلان عن مولود، ليصل الخبر السعيد لكل مكان! مبروك لأنس وأصالة ونتمنى لهم حياةً ملؤها السعادة واللحظات المذهلة من برج خليفة”.
وكان الزوجان أنس مروة وأصالة المالح قد أصرا على أن يعلنا عن جنس مولودها على برج خليفة، حيث وقف كلاهما أسفل البرج في انتظار لحظة الإعلان، بينما تلتقط لهما عشرات الكاميرات الصور ومقاطع الفيديو لتسجل مشاعرهما لحظة بلحظة.
وأظهر الفيديو الذي قام البرج بنشره على صفحته عبر تويتر لحظات العد التنازلي للإعلان عن جنس المولود، حيث تم الكشف أنه ولد، بينما كان يقف الزوجان بالانتظار برفقة عدد من أسرهم وأصدقائهم، مما أثار مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت التريندات.
وأوضح الفيديو لحظة الإعلان التي صاحبها أصوات موسيقى وصرخات المحيطين من الأهل والأصدقاء ومتابعي الحفل، فيما قام الزوج باحتضان زوجته وهو يحمل طفلتهما الصغيرة.
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