، الفيحاء يودع .. وضمك ينجو .. والوحدة يضمن المشاركة الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نهاية الجولة الختامية من دوري المحترفين

أسدل الستار أخيراً على منافسات أطول موسم رياضي في تاريخ المملكة العربية السعودية بتأكد هبوط فريق الفيحاء للدوري الدرجة الأولى ليتحلق بفريقي الحزم والعدالة أول الهابطين وذلك بعد نهاية مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

حيث تمكن التعاون من البقاء رسميًا في دوري المحترفين بعد فوزه على الفيحاء بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة .

يدين سكري القصيم بالفضل إلى الهداف محمد السهلاوي الذي سجل هدف الانتصار الوحيد عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع .

هبط الفيحاء لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، مرافقًا الحزم والعدالة. فيما أنهى التعاون مشواره في الدوري بالمركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

و نجا فريق ضمك من الهبوط بعد أن حسم بقائه لموسم آخر فوزه على ضيفه الفتح (4-3) في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة حقق ضمك فوزاً ثميناً أمام ضيفه الفتح 4-3 لينجو من الهبوط.

سجل أهداف ضمك الأرجنتيني زيلايا "6، 71" والجزائري ابراهيم الشنيحي "44" وعبدالله الجوعي 87، وسجل أهداف الفتح محمد ناجي "45+2" والهولندي ميتشيل دي فريدي "58،84".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 35 نقطة ليتقدم الى المركز العاشر وبفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز 13.

وضمن فريق الوحدة رسميا المشاركة في دوري أبطال آسيا المقبلة لأول مرة في تاريخه باحتلاله المركز الرابع بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه الحزم بهدفين دون رد .

سجل هدفي فرسان مكة كلاً من يوسف نياكاتي وجوستافو بالدقائق (6 ، 4+90) على التوالي.

بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الرابع بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 27 بالمركز الخامس عشر و ما قبل الأخير.

وحقق الفيصلي فوزاً معنوياً بتغلبه على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

افتتح اللاعب ويليام التهديف للفيصلي عند الدقيقة 23 وعزز اللاعب رافائيل النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 52 وتمكن كريم العواضي من تقليص النتيجة للضيوف.

بهذه النتيجة بات الفيصلي خامساً برصيد 48 نقطة وتوقف رصيد أبها عند النقطة 38 بالمركز التاسع.

Advertisements

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين