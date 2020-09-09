، فرنسا تسجل 8577 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 344101 والوفيات 30794

سجلت فرنسا 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 47294 حالة في أسبوع، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 344101 إصابة .

وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 30 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30794 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20319 وفاة في المستشفيات،

و10475 شخصًا في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.فيروس كورونا الجديد فرنسا