، وزير التعليم يطلق خدمة "مؤهل" للاستعلام وتوثيق الشهادات الأكاديمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضم بيانات نور وسفير 2 وأكثر من 66 مؤسسة تعليمية أخرى

أطلق وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء خدمة "مؤهل" ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية (جامعة)، وذلك بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وعدد من المسؤولين في وزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية.

وتمنح هذه الخدمة - بحسب تصريح وزير التعليم - المؤسسات التعليمية قدرة التمكين والجودة في الأداء، والاستفادة من البيانات المتاحة، وضمنها البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لأكثر من 38 ألف مدرسة حكومية وأهلية؛ إذ ستكون مغطاة في خدمة "مؤهل"، من خلال نظام "نور"، إضافة إلى كل بيانات مؤسسات التعليم الجامعي المكونة من 29 جامعة حكومية، و33 جامعة وكلية أهلية، فضلاً عن توفير بيانات المؤسسات التعليمية في التعليم العام والجامعي.

وأضاف آل الشيخ بأن خدمة "مؤهل" ستغطي كذلك بيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تضم 115 ﻛﻠﻴﺔ تقنية، و31 كلية تقنية عالمية، و97 معهدًا تدريبيًّا صناعيًّا، و33 ﻣﻌﻬﺪًا للشراكات الاستراتيجية. كما ستدرج في هذه المنظومة أكثر من 910 منشآت تدريبية تخص القطاع الأهلي. مشيرًا إلى أنها ستتيح البيانات الدراسية، مثل تخصصات الخريجين، ومعدلاتهم التراكمية، ودرجاتهم العلمية، أمام القطاعَين الحكومي والخاص، إضافة إلى إسهامها في تدقيق البيانات لمساعدة جهات التوظيف في اتخاذ قرارات توظيف خريجي منظومة التعليم والتدريب.

بدوره، أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، د. عبدالرحمن الخريف، أن خدمة مؤهل ستسهم -بمشيئة الله- في توفير البيانات والمعلومات المهمة للقطاعَين العام والخاص، التي ستكون أداة أساسية في المواءمة بين مخرجات مؤسساتنا التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل.

وأشار "الدكتور الخريف" إلى أن خدمة "مؤهل" ستوفر للجهات الحكومية والخاصة إمكانية التحقق إلكترونيًّا من مؤهلات الخريجين، كما تمكن الخريجين من الاطلاع على مؤهلاتهم الأكاديمية الحاصلين عليها بطريقة سهلة وسريعة، مع إمكانية رفع طلب تصحيح للمؤهل في حال عدم صحة بيانات المؤهل، معتمدة في ذلك على مستودع البيانات المرتبط بجميع الجهات المصدرة للمؤهلات العلمية.

وأوضح قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ربط كل قواعد بيانات المؤسسات التعليمية المصدرة للمؤهل في المملكة بقاعدة بيانات خدمة (مؤهل) بوزارة التعليم، وعلى إثره تم ربط أربعة أنظمة داخل وزارة التعليم، هي نظاما نور ونتائجي لبيانات الطلاب والطالبات في التعليم العام (الحكومي والأهلي)، ونظاما معادلة الشهادات الجامعية وسفير2 لمؤهلات الطالبات والطلاب السعوديين الصادرة من مؤسسات تعليمية أو تدريبية خارج المملكة، وربط أكثر من 66 مؤسسة من المؤسسات التعليمية المصدرة للمؤهلات من الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسات التعليمية الأخرى كمعهد الإدارة العامة، ومعاهد وكليات الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.