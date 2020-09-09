محمد بن مسعود - الدمام - بلغ النقطة 50.. بهدفين ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري. ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه. سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81. دوري كأس الأمير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين "الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد" محمد السيّد الخليج 365 2020-09-09 ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري. ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه. Advertisements سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81. 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 11:01 PM اخر تعديل 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 11:26 PM بلغ النقطة 50.. بهدفين بلغ النقطة 50.. بهدفين ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري. ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه. سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81. ، "الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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