حساب المواطن يبدأ إيداع الدفعة 34 ويوضح مسائل هامة للمستفيدين

يبدأ حساب المواطن اليوم البدء في إيداع الدعم المستحق للمستفيدين في حساباتهم البنكية وذلك لدورة الدفعة 34لشهر سبتمبر 2020، حيث تستمر عمليات الإيداع حتى مساء الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، حيث تأتي عمليات الصرف بعد أيام من إعلان صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيدين المستحقين للدعم لدورة الصرف الحالية.

وكان حساب المواطن قد أعلن قبل أشهر عن إغلاق التسجيل في البرنامج، وبدء تطبيق تعديلات جديدة حول استحقاق الفرد المستقل، والذي تطلب بأن يقوم كل فرد مستقل بتحديث بياناته من خلال إرفاق الأوراق والمستندات الثبوتية التي تثبت استقلاله مثل صك ملكية أو عقد إيجار، فيما قال البرنامج بأنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لفتح التسجيل لمستفيدين جدد في البرنامج، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بالمراجعات الدورية التي يتم إجراؤها.

وقد عبر عدد من المستفيدين عن وجود العديد من الإشكاليات التي واجهتهم في البرنامج، حيث تم طرح العديد من التساؤلات التي تتعلق بالأهلية والاستحقاق وزيادة ونقص الدعم، وقد قام حساب خدمة العملاء بتوضيح هذه الأمور والرد على استفسارات المواطنين.

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حساب المواطن يوضح حالات الأهلية والاستحقاق

أوضح البرنامج في معرض رده على المواطنين بأن هناك أكثر من حالة تظهر للمستفيد في قائمة دراسة الأهلية، وأوضح دلالة كل واحدة منها كما يلي:

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الحالة مؤهل والاستحقاق صفر

تظهر هذه الحالة عندما يكون المستفيد تنطبق عليه شروط الأهلية المتمثلة في الجنسية والإقامة وتطابق بياناته مع البيانات المسجلة عند الجهات الرسمية، ويكون الاستحقاق المالي صفر بسبب تجاوز المستفيد الحد المانع وعدم تطابق شروط الاستحقاق المتمثلة في عدد أفرد الأسرة وأعماهم ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

الحالة غير مؤهل

تظهر هذه الحالة عند عدم استيفاء المستفيد لشروط الأهلية المتمثلة في الجنسية والإقامة والبيانات وإثبات الاستقلالية في حال كان الفرد مستقل، وذلك وفقاً للتعديلات الجديدة التي تمت، وقد أشار البرنامج للأفراد إلى ضرورة إرفاق ما يثبت استقلال السكن خلال فترة 3 شهور من عدم الأهلية، حتى لا يفقد حقه في الدعم المقدم من البرنامج.

حساب المواطن يوضح أسباب زيادة ونقص الدعم

عاود حساب المواطن التأكيد على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين تتغير بزيادة أو نقصان وفقاً لعوامل الاستحقاق في الدخل وعدد الأفراد في الأسرة ومدى مطابقة بيانات المستفيد في ملفه الشخصي مع البيانات لدى الجهات الرسمية، كما أشار إلى أن قيمة الدعم تخضع للمراجعة بشكل ربع سنوي بحيث يتناسب الدعم مع أسعار البنزين، وأكد البرنامج على أهمية حاسبة الدعم التقديرية في معرفة قيمة الدعم وفقاً لحالة المستفيد.

حاسبة الدعم التقديرية ورقم حساب المواطن المجاني

يعتبر رابط حاسبة الدعم التقديرية من أكثر الصفحات بحثاً كل شهر مع إعلان إيداع الدعم الشهري المخصص للمستفيدين، وذلك لأهميتها في معرفة المستفيد قيمة دعمه المستحق وهل هناك خطأ في المبلغ المودع في حسابه، بحيث يستطيع تقديم اعتراض على المبلغ بعد 5 أيام من الإيداع في حال كان هناك نقص في الدعم المستحق.

كما يمكن للمستفيدين الذين لديهم إشكاليات أو استفسارات التواصل مع البرنامج من خلال خدمة العملاء على الرقم المجاني 19912.