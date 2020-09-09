شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له. أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له. وقال الخثلان خلال حواره ببرنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" الوالدان واجب طاعتهما ولكن في المعروف "، مضيفا:" نهى الله عز وجل الولد عن طاعة والديه في معصية الله الوالدين إذا أمرا أولادهما بمعصية الله فلا يطاعان ". وتابع:" لا تطلع أباك فيما أمرك به في معصية الله ولكن صاحبه في الدنيا معروفا وأحسن إليه وبر به لكن ما أمرك به من معصية لا تطعه فيه ".

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