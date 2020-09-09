شكرا لمتابعة خبر عن حكم التصدق على الميت إذا كان لا يصلي حال حياته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم التصدق على الميت إذا كان لا يصلي حال حياته.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : الظاهر إنه يصلي احيانا مادام كان في بلد مسلمة، ولايكون كافر مادام لم يكن تارك للصلاة كليا، ولو افترضنا أن الرجل لم يركع لله ركعة وشهد عليه ناس فلقد قطع صلته بالله.

وأضاف : من ترك الصلاة كليا يكون كافر واتفق الصحابة على ذلك، أما إذا كان يصلي احيانا فهو لا يكفر الكفر الأكبر.