شاهد.. مواطن يسمى مشروعه في الهند باسم "طريف" إخلاصًا للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قرر مواطن أن يسمى مشروعه في الهند باسم " طريف " التي قضى فيها نصف عمره "، وذلك بعد أن اضطر أن يستمر هناك بعد إغلق الطيران بسبب " قرر مواطن أن يسمى مشروعه في الهند باسم " طريف " التي قضى فيها نصف عمره "، وذلك بعد أن اضطر أن يستمر هناك بعد إغلق الطيران بسبب " كورونا ". وقال عبدالصمد خلال برنامج " الراصد " إنه كان في إجازة في الهند وبعد وصوله تفاجأ بإغلاق المطارات. وأضاف أنه قرر فتح مطعم صغيرا واطلق عليه أسم طريف تعبيرا عن حبه لها وإخلاصه للمملكة، قائلا : عيشت 26 سنة في طريف، وأحلى حاجة في طريف الناس، وأحبها جدا واتمنى أن أعود قريبا.

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