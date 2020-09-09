شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طالب ابتدائي يتعامل باحترافية مع منصة مدرستي: «ما في هواش» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف طالب في المرحلة الابتدائية في عفيف عن كيفية تعامله مع منصة مدرستي في ظل الأنباء عن صعوبة التعامل مع المنصة.

وقال الطالب في تصريحات تلفزيونية عبر "الراصد" إنه وجد التعامل مع المنصة سهلًا وقام بجمع أصدقائه في الصف وتعليمهم كيفية التعامل مع المنصة بعد تواصله أولًا مع المعلم.

وأكد الطالب على أن الصف يسير طبيعيًا دون "هواش" وفقًا لما قاله.