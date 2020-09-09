"التعليم" توضح طريقة الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت وزارة التعليم طريقة الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز.
وتضمنت الطريقة الآتي: أولا.. عندحضورك دروس أو اجتماعات تتطلب المشاركة الصوتية أوالمرئية احرص على الحضور في مكان منعزل وهادم و ذو خلفية خالية من التفاصيل الخاصة أو الحساسة.
ثانيا: تأكد من إغلاق الكاميرا والميكروفون بعد انتهاء الدرس وعند عدم الحاجة إليهما.
ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين طريقة الحفاظ على الخصوصية أثناء إستخدام الكاميرا عند تمويه الخلفية أو تغييرها في مايكروسوفت تيمز ومنها اضغط على علامة الثلاث نقاط ثم اختر تأثيرات الخلفية، واختر الخلفية المناسبة من الصور المتاحة في مايكروسوفت تيمز.
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