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شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد يعلن تغيير موقع المفترق بعد كوبري الطيران الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن مطار الملك خالد، اليوم الأربعاء، عن تغيير موقع المفترق بين طريق الملك سلمان وطريق المطار باتجاه الجنوب بعد كبري الطيران الخاص.
وجاء ذلك ضمن خطة تطوير وإعادة تهيئة الطرق في حرم مطار الملك خالد الدولي.
ونشر المطار خريطة توضح موقع التغيير الجديد.
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