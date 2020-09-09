شكرا لمتابعة خبر عن خطوات حجز موعد مع مأذون لعقد الزواج عبر منصّة "زواج" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضحت وزارة العدل خطوات الحصول على موعد مع مأذون لعقد الزواج عبر منصّة "زواج" أوضحت وزارة العدل خطوات الحصول على موعد مع مأذون لعقد الزواج عبر منصّة "زواج" وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي : 1-التوجه لبوابة زواج من خلال الرابط التالي : اضغط هنا 2-تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد Advertisements 3-اختيار موعد جديد بحسب الصفة 4-تعبئة بيانات الزوج والزوجة 5-تحديد مكان وتاريخ عقد القران 6-اختيار المأذون 7-الإقرار بأن جميع البيانات صحيحة واعتماد الموعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات حجز موعد مع مأذون لعقد الزواج عبر منصّة "زواج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.