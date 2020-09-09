شكرا لمتابعة خبر عن عزاء يتسبب في إصابة 30 شخصًا بـ "كورونا" في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أصيب 30 شخصًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) جراء قيامهم بأداء واجب العزاء في منطقة جبة (100 كم شمال حائل)، بسبب مخالطتهم لأحد المصابين بالفيروس.

وأكد أقارب المتوفى أنهم جعلوا العزاء عبر الهاتف فقط ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذًا للتباعد الاجتماعي، إلا أن بعض المعزين قرروا تقديم واجب العزاء وجهًا لوجه.

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وذكر أقارب المتوفي أنهم شعروا بالإحراج بعد توافد المُعزين لتقديم واجب العزاء، ليقرروا إقامة العزاء في النهاية.

ويبدو أن هناك شخصًا كان يحمل المرض، مما تسبب في إصابة نحو 30 شخصًا بالفيروس، ومنهم عدد من أفراد عائلة المُتوفى.

الجدير بالذكر أن المتوفى - رحمه الله - تعرض لحادث مروري داخل مدينة جبة، نتج عنه وفاته وإصابة مرافقيه.