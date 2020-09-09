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شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع في المنطقة الشرقية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):واصلت الهيئة العامة للنقل، اليوم، حملتها المشتركة لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة لنظام نقل البضائع في المملكة.
وتواجدت الحملة الرقابية المشتركة، التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق، في أحد المواقع المستهدفة في المنطقة الشرقية.
وأسفرت الحملة عن ضبط شاحنات أجنبية مخالفة، وتمارس نشاط نقل البضائع بين مدن المنطقة.
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