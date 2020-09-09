شكرا لمتابعة خبر عن السفيرة في واشنطن تعلق على صورة "طالب جبال جازان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أعربت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن إعجابها بالصورة المتداولة لطالب بالمرحلة الابتدائية يتلقى تعليمه عن بُعد في أعالي جبال جازان.

وقالت باللغة الإنجليزية عبر "تويتر" : "لقطة العودة للمدرسة عن بعد التقطها المصور حسن هروبيوهي من الأعراف الجديدة والجميلة عن منطقة جازان".

ويذكر أن المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي قد وثّق صورة، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، ، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم.