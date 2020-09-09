شكرا لمتابعة خبر عن استرداد 15 مليون ريال من جلسات الصلح بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تتجاوز 15 مليون ريال خلال أربعة أشهر فقط. نجحت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تتجاوز 15 مليون ريال خلال أربعة أشهر فقط. وجاء ذلك بعد عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. ومن جانبه أوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، إن إدارة التسوية الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

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