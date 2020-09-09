شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق رسمي على واقعة إهانة أجنبي لموظفة سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علقت وزارة الموارد البشرية على مقطع الفيديو المتداول بشأن إهانة عامل أجنبي موظفة سعودية.
وقالت الوزارة في أول تعليق رسمي لها : "أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام".
وكان انتشر مقطع فيديو يرصد قيام الأجنبي في وهو يعامل الموظفة التي يبدو أنها سعودية بطريقة غير أخلاقية.
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