شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توضح كيفية الاستفادة من خدمة "مؤهل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء خدمة “مؤهل” ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية (جامعة).

وتمنح هذه الخدمة المؤسسات التعليمية قدرة من التمكين والجودة في الأداء، والاستفادة من البيانات المتاحة، وتوظيفها بما يعين أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص من صناعة قرارات تدعم مخرجات التعليم في المملكة.

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وتمكنك الخدمة من التحقق إلكترونياً من الشهادات الأكاديمية، ورفع طلبات تصحيح الشهادات، وميزة إضافة مؤهل جامعي من مؤسسات داخل وخارج المملكة في حال عدم ظهوره في الموقع.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الدخول على منظومة جامعة الإلكترونية واختيار أحد الأيقونات المتاحة " طلب تصحيح مؤهل أو طلب إضافى مؤهل ".

ويصل الطلب بشكل مباشر إلى الجهة المانحة للشهادة العلمية حيث تقوم الجهة بقبول الطلب أو رفضه وإعادته للمستفيد.