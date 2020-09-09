شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح طريقة تجديد الإقامة عند تجاوز التابع السن القانوني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أنه عندما يتجاوز التابع السن القانوني يلزم نقل خدماته أو منحه تأشيرة خروج نهائي حتى يتمكن رب الأسرة من تجديد هوية مقيم.
وأشارت الجوازات إلى أن كم شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.
ويذكر أن منصة أبشر تمكن أصحاب المنشآت من تجديد هوية مقيم للعامل إلكترونيًّا بشكل فوري.
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