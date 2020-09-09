شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أجنبي يتطاول على موظفة بطريقة غير أخلاقية ومطالب بمحاسبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثار مقطع فيديو مٌسرب جدلًا؛ حيث رصد تعامل أجنبي بطريقة مهينة مع موظفة.

وزعم ناشر الفيديو أنه تم التقاطه في أحد المنشآت بالمملكة؛ حيث طالب المغردون بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المتطاول.

وظهر الأجنبي في الفيديو وهو يعامل الموظفة التي يبدو أنها سعودية بطريقة غير أخلاقية.

وأعرب مغردون عن غضبهم من طريقة الأجنبي سواء كانت الطريقة موجهة لمواطنة أو لأ، مطالبين وزارة الموارد البشرية بسرعة التحقيق في الأمر