شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معاناة مواطن تضرر من محامٍ غير مؤهل كاد أن يضيع حقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى عبدالله العبدلي متضرر من أحد المحامين معاناته مع محام غير مؤهل لممارسة المهنة كاد أن يضيع حقه.

وقال العبدلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ": " قضيتي عقارية وبدأت عندما استأجرت موقع واكتشفت وجود عيوب به وأعتقد لو كنت تفاوضت مع المالك من البداية كانت انتهت المشكلة ".

وأوضح العبدلي:" المحامي لم يكن عنده إلمام فعلي بمداخل القضية وكان يستطيع حل المشكلة من بداية الأمر ولكن عدم وجود خبرة لديه بالقضية المتداولة كاد أن يضيع حقي ".

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ولفت العبدلي:" عندما غيرت المحامي تغيرت مجرى القضية وأتوقع رجوع حقي كاملا ولذلك لابد من تقييم المحامي من كل أنواع القضايا "، مضيفا:" أنا كمواطن عادي أجهل الأمور الخاصة باختيار المحامي ".

وفي السياق ذاته، قالت المحامية نجلاء القحطاني خلال حوارها عبر البرنامج نفسه:" قبل أن تذهب إلى محام ليتولى قضية لك يجب أن تسأل عنه ".

وأبانت القحطاني:" سمعة المحامي هي أهم شئ لديه ويجب قبل اختيار المحامي أن نسأل عنه في دائرة معارفنا من أصدقاء و أقارب وغيرهم ".