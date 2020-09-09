شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معاناة مواطن تضرر من محامٍ غير مؤهل كاد أن يضيع حقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى عبدالله العبدلي متضرر من أحد المحامين معاناته مع محام غير مؤهل لممارسة المهنة كاد أن يضيع حقه.
وقال العبدلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ": " قضيتي عقارية وبدأت عندما استأجرت موقع واكتشفت وجود عيوب به وأعتقد لو كنت تفاوضت مع المالك من البداية كانت انتهت المشكلة ".
وأوضح العبدلي:" المحامي لم يكن عنده إلمام فعلي بمداخل القضية وكان يستطيع حل المشكلة من بداية الأمر ولكن عدم وجود خبرة لديه بالقضية المتداولة كاد أن يضيع حقي ".
ولفت العبدلي:" عندما غيرت المحامي تغيرت مجرى القضية وأتوقع رجوع حقي كاملا ولذلك لابد من تقييم المحامي من كل أنواع القضايا "، مضيفا:" أنا كمواطن عادي أجهل الأمور الخاصة باختيار المحامي ".
وفي السياق ذاته، قالت المحامية نجلاء القحطاني خلال حوارها عبر البرنامج نفسه:" قبل أن تذهب إلى محام ليتولى قضية لك يجب أن تسأل عنه ".
وأبانت القحطاني:" سمعة المحامي هي أهم شئ لديه ويجب قبل اختيار المحامي أن نسأل عنه في دائرة معارفنا من أصدقاء و أقارب وغيرهم ".
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