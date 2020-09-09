شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة. أوضح الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة. وأكد الشيخ أن هذا المال يصبح بعد وفاة صاحبه خاص بالورثة، ولا يجوز التصرف به بعد الوفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.