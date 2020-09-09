شكرا لمتابعة خبر عن «هيئة المنافسة» تحقق بشأن تواطؤ مؤسسات في عطاءات لمشاريع حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، البدء في اتخاذ إجراءات البحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدة منشآت بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة.

ووجه في اجتماعه اليوم الأربعاء، بالبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشآت عاملة في القطاع الإعلامي بالاتفاق على إقصاء منشأة من السوق، واتفاق عدد من المنشآت العاملة في إنتاج الأغذية على رفع وتحديد الأسعار.

كما قرر تحريك الدعوى الجزائية على منشأة تعمل في إنتاج وتوزيع الأغذية لارتكابها مخالفة فرض الامتناع عن التعامل مع منافس على متاجر ومحلات الحلويات ومنافذ البيع بالتجزئة.