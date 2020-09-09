شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمطار على مكة والأرصاد تنبه باستمرارها في عدة محافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت قرية مدركة التابعة لمحافظة الجموم بمكة المكرمة اليوم، الأربعاء، هطول أمطار على بعض أجزائها.

ووثق أحد المواطنين الأمطار التى هطلت على إحدى الطرق بالقرية، في حين نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار على بعض المحافظات.

وأوضحت الهيئة استمرار هطول الأمطار على الطائف وأضم وميسان والكامل حتى الساعة الثامنة مساءً، في حين يستمر نشاط الرياح والأتربة المثارة على جدة ورابغ حتى الساعة العاشرة مساءً.