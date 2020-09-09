«التعليم» تطلق خدمة «مؤهل» لحاملي المؤهلات الأكاديمية

أطلقت وزارة التعليم، خدمة «مؤهل» والتي تضمن التحقق إلكترونيًا من الشهادات الأكاديمية والاستعلام على المؤهلات التعليمية الأكاديمية، ورفع طلبات تصحيح الشهادات وطلبات إضافة مؤهل حال عدم ظهورها، واستعلام المؤهلات الأكاديمية.

وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول على منظومة جامعة الإلكترونية من خلال مركز النفاذ الوطني أو عبر نظام الدخول الموحد في وزارة التعليم، واختيار أحد الأيقونات المتاحة «طلب تصحيح مؤهل أو طلب إضافة مؤهل»، ويصل الطب بشكل مباشر للجهة المانحة للشهادة العلمية، والتي تقوم إما بقبول الطلب أو رفضه أو إعادته للمستفيد.

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