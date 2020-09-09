توضيح مهم من «مركز الملك سلمان للإغاثة» حول التبرعات

يعمل في 49 دولة بأوجه العمل الإنساني
شدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جميع الهيئات والجمعيات بعدم مخالفة الأوامر الصادرة القاضية بأن يكون المركز الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًّا أو أهليًّا؛ لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج.
وأهاب المركز بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي؛ خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.
وأكد المركز، في بيان له اليوم، حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًّا ودوليًّا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبينًا أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.
وأوضح أنه قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي بالضغط هنا، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية المعتمدة.
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