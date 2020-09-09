تعرف على أهداف برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين

عددت هيئة السوق المالية، مزايا برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، وحددت الأهداف المتوقعة من البرنامج التدريبي، وتتمثل الأهداف في:

- التأهيل على رأس العمل: التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

- الحصول على الشهادات المهنية: دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

- تنمية الجدارات الوظيفية: اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل المثال: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، إدارة الوقت.

- رفع مستوى المعرفة: الاطلاع والالمام بالأنظمة واللوائح و اجراءات العمل ذات العلاقة.

وشاركت هيئة السوق المالية، عبر «تويتر»، رابط التقديم على البرنامج ويمكن الوصول لصفحة التسجيل عبر الضغط على الرابط «من هنا»، مشيرة بأن نهاية فترة التقديم ستكون في 20 سبتمبر 2020.

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين

وأوضحت هيئة السوق المالية، أنها تُقدم برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين؛ لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

وأشارت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مدة برنامج تأهيل الخريجين 12 شهرًا تقويميًا، موضحة أن التقديم على البرنامج للحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير او الدبلوم العالي في التخصصات التالية:

- مالية

- قانون

- محاسبة

- إدارة

- تقنية معلومات

شروط الالتحاق بالبرنامج

وكشفت هيئة السوق المالية، عبر بوابتها الإلكترونية، عن الشروط اللازمة الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالبرنامج، وتتمثل في:

- التفرغ التام

- أن يكـون سعودي/ة الجنسية.

- أن تكون شهادة البكالوريوس/الماجستير/الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن «جيد جداً» أو ما يعادله

- ألا يزيد عمر المتقدم/ة عن:

27ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ لدرجة «اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس» أي اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﻌﺪ 06/09/1993م ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج وﻫﻮ مايو 2018م.

30ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ لدرجة «اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ» أي اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﻌﺪ 06/09/1990م ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج وﻫﻮ مايو 2019م.

- تقديم نتيجة اختبار مستوى لغة إنجليزية شريطة أن لا تقل الدرجات عن المستويات التالية:

5 درجات باختبار IELTS

500 درجة باختبار TOEFL paper based

180 درجة باختبار TOEFL computer based

64 درجة باختبار TOEFL internet based

83 درجة باختبار STEP

60 درجة باختبار Bulats

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- تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة أو اختبار القدرات للجامعيين المعتمدة من المركز الوطني للقياس

- اجتياز المقابلات الرسمية

مزايا الالتحاق ببرنامج تأهيل الخريجين

وأوضحت هيئة السوق المالية، المزايا والتعويضات التي يتحصل عليها المتدربون والملتحقون ببرنامج هيئة السوق المالية بتأهيل الخريجين المتفوقين والتي تتمثل في:

- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:

• درجة البكالوريوس: «8500» ثمانية آلاف وخمسمائة ريال.

• درجة الماجستير/ الدبلوم العالي: «11000» أحد عشر ألف ريال.

- التسجيل في التأمينات الاجتماعية

- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته

- حضور دورات تدريب داخل الهيئة

- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة

- التطوير الشخصي والمهني

- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية

- يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

•تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك.

•تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي

•اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية(CME1) : حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

•تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة.

•الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.

•الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

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