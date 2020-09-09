تعرّف على مسوّدتي فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، طرحَ مسوَّدة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، ومسوّدة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في هذا الصدد عموم المواطنين والمختصين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليهما، موضحة أن ذلك يأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة.

موعد إبداء ملاحظات

وبيّنت «ساما»، أن هاتين الصيغتين تهدفان إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية الجارية، وتوحيدهما بمستوى جودة مرتفع، إلى جانب إيجاد أحكام وشروط واضحة لكلا طرفي الاتفاقية، لاسيما أن هذه الحسابات أصبحت أحد أهم المنتجات التي تقدمها البنوك والمصارف.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين حيال الصيغتين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال «30» يوماً، بدءاً من تاريخ 20 / 1 / 1442هـ الموافق 9 / 9 / 2020م، عبر البريد الإلكتروني : ([email protected]) علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغتين النهائيتين، ويمكن الاطّلاع عليهما وعلى نموذج إبداء المرئيات والملاحظات من خلال الرابط التالي «من هنا».

الأحكام والشروط العامة

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وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن كلا المسوّدتين توافقتا في الأحكام والشروط العامة والتي تنص على:

- اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا على ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام وشروط ويعد التوقيع على هذه الاتفاقية من الطرف الثاني قبولًا تامَا لها.

- في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الإتفاقية، تخضع هذه الإتفاقية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن المؤسسة كقواعد الحسابات البنكية.

- يعد التمهيد الصادر بالاتفاقية جزءًا لا يتجزء منها.

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن كلًا من المسوّدتين تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول يتعلق بأطراف الاتفاقية أما القسم الثاني فيتعلق بالأحكام والشروط العامة متضمنة حقوق والتزامات كل من الطرفين، فيما يتعلق القسم الثالث بصور الهويات الشخصية للأطراف ونماذج التوقيع.

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