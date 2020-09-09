الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق.

جاء ذلك في بيان، عبر موقع الهيئة الرسمي، قالت فيه، يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة» تمتد إلى منطقة تبوك.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 14و38كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

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كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة تتراوح بين 14 و36كلم/ساعة، وارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف المتر، فيما سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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