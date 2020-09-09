6 آلاف مولود ببرج ولادة الطائف

كشفت إحصائية المواليد في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بصحة الطائف، عن استقبال البرج 6266 مولودا منذ بداية شهر يناير من العام الجاري 2020م حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. وبلغ عدد حالات الولادة القيصرية 1741 ولادة، فيما بلغ عدد حالات الولادة الطبيعية 4525 حالة ولادة. ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد الإناث في المواليد الجدد 3805 فيما بلغ عدد الذكور 2461 طفلا، وبلغ عدد المواليد غير السعوديين 340 مولودا. من جهته، أشار مدير المجمع الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف الأخصائي مبارك اليامي إلى البدء بتنفيذ عدد من الخطط الإستراتيجية التي وُضعت هذا العام للتغلب على تحدي زيادة نسبة إشغال الأسرة وبقاء الحالات الحرجة في الطوارئ، مبينا أن الخطط تأتي لتقديم أفضل الخدمات الطبية عن قرب وعلى مدار الساعة لهذه الفئة من المراجعين.



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