تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام



دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام. وأوضح أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقاَ لتحقيق تطلعات القيادة. وأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحفل الختامي بمناسبة الانتهاء من أنشطة موسم رمضان المبارك وحج عام 1441هـ؛ بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وفضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، وعدد من القيادات الأمنية ووكلاء الرئيس العام.

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