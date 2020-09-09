66 ألف زيارة لخدمات الرعاية الصحية بجدة

كشفت صحة جدة أن عدد المرضى المسجلين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة بلغ 2500 مريض تتم خدمتهم من قبل 38 فريقا طبيا وتم تقديم 66212 زيارة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة خلال عام 1441، وأن الخدمات تقدم في كل من مركز الرعاية الصحية المنزلية الذي يخدم المرضى التابعين لمستشفى شرق جدة - الملك عبدالعزيز - مستشفى الثغر العام، إضافة إلى أقسام الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك فهد العام - مجمع الملك عبدالله الطبي - مجمع إرادة للصحة النفسية - مستشفى العزيزية للأطفال - مستشفى رابغ العام - مستشفى الليث العام - مستشفى أضم العام. وتهدف خدمات الرعاية الصحية المنزلية إلى التقليل من مراجعة المرضى للمستشفيات لتجنب العدوى التي قد تحدث للمرضى أثناء تواجدهم لفترات طويلة في المستشفيات، إضافة إلى تقليص نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات من الحالات غير الحرجة، ومن ضمن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خدمة العناية بالجروح والتي تتم وفق أحدث الأساليب العلاجية المعتمدة، كما يتم تقديم الخدمات الاجتماعية فور إدراج المريض بالخدمة، حيث تتم دراسة حالة المريض اجتماعياً ونفسياً، وتحديد احتياجات المريض وتوفيرها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.



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