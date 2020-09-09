السعودية اليوم / تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1079 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 640 ألفًا و 441 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و 86 شخصًا.

// انتهى //

22:32ت م

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كيب تاون 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و82 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 640 ألفًا و 441 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و 86 شخصًا.// انتهى //22:32ت م0257

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