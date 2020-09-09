السعودية اليوم / الايسيسكو ونيجيريا تبحثان التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة



الرباط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع القائم بأعمال سفارة نيجيريا الاتحادية لدى المغرب يحيى دانجوما فاروق ، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

في مستهل اللقاء أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، وتصميم برامج ونشاطات تناسب هذه الاحتياجات ويتم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات المختصة في كل دولة.

ودعا نيجيريا الى الانضمام "للتحالف الإنساني الشامل"، الذي انضمت إليه العديد من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات المانحة، وقام بتنفيذ مشاريع وبرامج عملية في عدد من الدول المتضررة من جائحة

من جانبه أشاد القائم بالأعمال النيجيري بما تشهده الإيسيسكو من تطورات، وما قدمته من عمل متميز ومساعدات لدولها الأعضاء خلال جائحة كورونا، مؤكدا حرص نيجيريا على مزيد من التعاون البناء مع المنظمة، ودعم جهودها وتوجهاتها الاستشرافية.

//انتهى//

22:29ت م

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الرباط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع القائم بأعمال سفارة نيجيريا الاتحادية لدى المغرب يحيى دانجوما فاروق ، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة.في مستهل اللقاء أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، وتصميم برامج ونشاطات تناسب هذه الاحتياجات ويتم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات المختصة في كل دولة.ودعا نيجيريا الى الانضمام "للتحالف الإنساني الشامل"، الذي انضمت إليه العديد من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات المانحة، وقام بتنفيذ مشاريع وبرامج عملية في عدد من الدول المتضررة من جائحة كورونا من جانبه أشاد القائم بالأعمال النيجيري بما تشهده الإيسيسكو من تطورات، وما قدمته من عمل متميز ومساعدات لدولها الأعضاء خلال جائحة كورونا، مؤكدا حرص نيجيريا على مزيد من التعاون البناء مع المنظمة، ودعم جهودها وتوجهاتها الاستشرافية.//انتهى//22:29ت م0255

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