السعودية اليوم / رياح نشطة وسحب رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة



جدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح نشطة وسحب رعدية على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مراكز مدركة ورهاط وهدى الشام بمحافظة الجموم، إضافة إلى محافظات بحرة، وجدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 3 من صباح يوم الخميس.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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22:12ت م

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