السعودية اليوم / أمطار على مركز الظلفة بمنطقة تبوك



تبوك 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة على مركز الظلفة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه ، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.