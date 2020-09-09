السعودية | السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي السنوي للرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي السنوي للرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ورحب معالي السفير المعلمي في كلمته بهذه المناسبة، باسم المملكة بالمندوبين الدائمين الذين انظموا حديثا للعمل كمندوبين دائمين لبلدانهم لدى الأمم المتحدة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور تيجاني محمد باندي، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين للرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة منذ عام ١٩٨٨م.

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