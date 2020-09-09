شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بالمندوبين الدائمين المنضمين حديثا للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي السنوي للرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ورحب السفير المعلمي في كلمته بهذه المناسبة، باسم المملكة بالمندوبين الدائمين الذين انضموا حديثا للعمل كمندوبين دائمين لبلدانهم لدى الأمم المتحدة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور تيجاني محمد باندي، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.