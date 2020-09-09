تعرف على فوائد إضافة الثوم للوجبات الرئيسية

2020-09-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري التغذية الدكتور مشعل عبدالله، ربات البيوت بإضافة الثوم بجانب الطماطم والبصل للمحافظة على القلب، إذ أثبتت الدراسات أنّ استهلاك ما مقداره 2 إلى 5 جرامات من الثوم يوميًّا، يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الكلي، وكذلك الدهون الثلاثية في الدم (وهي الجزيئيات التي تتشكل في الأمعاء الدقيقة نتيجة الدهون التي نستهلكها، والتي إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إعادة توازن الغذاء:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: هناك العديد من العوامل التي تؤثر في معدلات الكوليسترول الضار، ولاسيما عادات الأكل غير الصحية، التي تتسبب في زيادة نسب المواد الدهنية في الجسم، وتشجع ترسب الدهون على جدران الشرايين ومع مرور الوقت تتسبب في تصلب هذه الشرايين، لذا ينصح الاستفادة من الثوم لإعادة توازن الغذاء لمنع المضاعفات المرتبطة بأسلوب حياة غير صحي ولمنع ارتفاع الكوليسترول في الدم.

يمنع ضغط الدم:

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وخلص الدكتور عبدالله إلى القول: 25% من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ووجد أن تناول الثوم أكثر فعالية في منع ارتفاع ضغط الدم وتحفيز جهاز المناعة، كما أن الثوم استخدم قديمًا للتقليل من الإجهاد، وتعزيز قدرة العمال على العمل، كما بينت دراسة إن تناول الثوم يقلل من الإجهاد المرافق للتمارين الرياضية.

يقي من 3 أمراض:

وكانت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نوتنغهام، كشفت أن استهلاك الثوم يقلص احتمال الإصابة بأمراض السرطان والقلب والنوع الثاني من السكري.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن للثوم عدة منافع صحية بفضل احتوائه على مواد عدة مثل مركبات الكبريت.

ووجد الباحثون أن الثوم يعمل على خفض ضغط الدم كما أنه يضم في الوقت نفسه مكونات مضادة للسرطان، تبعًا لذلك، فإن الطريقة التي يأكل بها الناس الثوم هي التي تحدد ما إذا كانوا سيستفيدون منها صحيًّا أم لا.

ويوضح الدكتور بيتر روز، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن المنافع المذكورة لا تعني أن الثوم يمنح حصانة كبرى ضد الأمراض، فهو يقلل الخطر فقط ولا يلغيه بشكل نهائي.



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