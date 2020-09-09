قراءة اختبار جلوكوز الدم خاطئة.. تعرف على الأسباب الثمانية

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

بات مرض السكري أحد أهم المشكلات الصحية التي تثير هواجس عشرات الملايين من البشر، بعد أن ارتفعت معدلات الإصابة به في العقود الأخيرة نتيجة النظام الغذائي الخاطئ الأمر الذي يدفع الكثير من هؤلاء إلى إجراء اختبارات الجلوكوز التي تعد أهم الاختبارات لمراقبة مستويات السكر في الدم.

غير أن هذه القراءات قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك فإن أجهزة القياس الحديثة جعلت القراءات غير الدقيقة أقل شيوعًا.

في السطور القادمة يمكننا التعرف على ثمانية أسباب يمكن أن تجعل قراءة معدلات اختبار السكر في الدم غير دقيقة:

الأول: أن تكون شرائط اختبار السكر منتهية الصلاحية؛ إذ لهذه الشرائط تاريخ انتهاء صلاحية مدون على العلبة فلا تستخدم بعده؛ لأنها يمكن أن تعطي نتائج غير دقيقة في معظم الحالات؛ لذا يجب استخدام معظم هذه الشرائط في غضون شهر من فتحها حدد المربع بشكل صحيح لمعرفة ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على شرائطك، فيما يجب حفظ الشرائط في درجة حرارة الغرفة في مكان بارد وجاف.

كما يجب عدم تعريضها لأشعة الشمس ويجب تخزينها في عبوتها الأصلية.

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الثاني: أن تكون درجة الحرارة غير مناسبة؛ لذا يجب ألا تكون درجة الحرارة باردة جدًّا أو ساخنة جدًّا فإذا كان الجو باردًا جدًّا، فحاول الجلوس في غرفة أكثر دفئًا ثم قم بأخذ القراءة، وإذا كان الجو حارًّا جدًّا، فحاول الجلوس في الظل ثم خذ القراءة.

الثالث: أن تكون هناك أوساخ أو كحول على أصابعك لذا يُنصح دائمًا بغسل يديك قبل اختبار مستويات السكر في الدم، يمكن للسكر الموجود على الإصبع والأوساخ والكحول أن يفسد القراءات وتأكد من تنظيف يديك بشكل صحيح قبل اختبار مستويات السكر في الدم.

الرابع: ألا تكون الأصابع مبللة إذ لا يكفي غسل يديك، بل يجب تجفيفهما بشكل صحيح قبل إجراء الاختبار مهم أيضًا، يمكن لمزيج الدم والماء أن يخفف عينة الدم وبالتالي يعطي قراءة غير صحيحة.

الخامس: أن يكون هناك غبار على شرائط القياس إذ يمكن أن تؤدي الأوساخ والغبار والملوثات الأخرى أيضًا إلى قراءة غير دقيقة، لكن هذا كان شيئًا من الماضي، مع التكنولوجيا الجديدة، من النادر جدًّا أن تحصل على قراءة غير دقيقة إذا كان جهاز القياس متسخًا، ولكن يجب على الشخص أن يحاول عدم ترك العداد يتحول إلى غبار أو متسخ ونظيف وانسكاب السوائل عليه ليكون في الجانب الآمن.

السادس: إذا كنت تعاني من الجفاف حينها قد ينخفض ​​عدد خلايا الدم الحمراء لديك، مما قد يؤدي أيضًا إلى نتائج غير دقيقة؛ وبالتالي فمن الأفضل أن ترطب نفسك بشكل صحيح قبل إجراء الاختبار.

السابع: ألا يتم وضع كمية كافية من الدم على شريط الاختبار فعدم وجود كمية كافية منه على شريط الاختبار هو سبب آخر قد تكون نتائج الاختبار غير دقيقة.

الثامن: أن يكون الاختبار في الوقت الخطأ فبعض الناس يختبرون مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام مباشرة؛ فهذا يمكن أن يمنحك قراءة عالية.



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