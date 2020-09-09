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الأهالي دفعوا الدية.. خروج وافد بعد عام من إيقافه بحادث بحفر الباطن
قدرها 300 ألف ريال وتم صدور رقم السداد
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
بعد عام قضاها خلف القضبان، بسبب وفاة مقيم إثر حادث مروري، تكاتف أهالي محافظة حفر الباطن وأهل الخير لدفع دية قدرها 300 ألف ريال لإخراج وافد من الجنسية الباكستانية من التوقيف.
ومن المقرر أن يخرج الوافد وهو من الجنسية الباكستانية بعد ساعات قليلة من صدور رقم السداد من محكمة التنفيذ بمحافظة حفر الباطن.
وذكر عبدالعزيز الشمري، “صاحب المبادرة”، أنه وصلته صوره للمقيم الباكستاني وشرح لقضيته الموقوف بسببها، وقمت بنشرها بحسابي بتوتير لأجد تفاعلًا كبيرًا من أهالي المحافظة، ومنهم من قام بمراجعة الدوائر الحكومية وإنهاء إجراءات إصدار رقم سداد، وتم ذلك اليوم الأربعاء وتم ولله الحمد اكتمال المبلغ خلال ساعات.
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